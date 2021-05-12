全聯士林後港店泡麵貨架被掃購一空。（吳奕萱攝）

今（12日）新增16例本土疫情，創下單日歷史新高，下午2點指揮中心記者會結束後，約3點後開始賣場、超市便陸續出現採購潮，直到傍晚的下班時段，採買的人流更湧現，泡麵與快煮麵貨架幾乎採購一空，平價衛生紙也被掃空。

其中全聯福利中心的士林後港店，傍晚湧入不少上班族、學生客群，幾乎都擠在泡麵與快煮麵貨架前比價選購，價格較低的統一與午幕麵條，幾乎搶購一空，真麵堂與紅豆食府乾麵價格因較高，還剩餘不少貨量。

一位36歲的上班族曾小姐表示，下午在辦公室看到確診暴增新聞，家人就提醒回家前要去超市多買點存糧，麵條最為實際，還選購了幾罐鮮奶；另位銘傳大學學生劉同學，則是和宿舍室友一起選購泡麵，因預算有限，先挑便宜的就好，至於衛生紙沒聽說有缺貨，並未打算囤貨。

全聯採買人潮鎖定泡麵、快煮麵貨架。（吳奕萱攝）

全聯衛生紙部分品牌也被搶購一空。（吳奕萱攝）

全聯公關表示，今（12日）上午業績有較平常成長兩成，主要熱銷商品是口罩、酒精等防疫用品，約成長3到4倍，另民生用品如泡麵、罐頭，衛生紙，平均也較平常成長2成；至於外送業績，也較上周平均成長超過30%，主要熱銷品還是以生鮮蔬果為主。對於搶購潮，全聯表示目前貨源充足，消費者不需擔心。

愛買公關表示，從周二（11日）疫情升溫以來，實體業績約成長3成，線上購物部分成長2成，尤以泡麵、衛生紙、抗菌防疫相關最熱銷，目前貨源也足夠，不需擔心。

(中時 )