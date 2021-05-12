40歲越南籍黎姓女子，今天中午被發現陳屍台北市林森北路409號大樓的6樓套房浴室裡，脖子有勒痕及約20公分刀傷，已明顯死亡。警方採證、調閱監視器，晚間7時在新北市逮捕涉案36歲潘姓男子，但他先是矢口否認涉案，晚間8時許見警方掌握證據，鬆口坦承殺人，但細節仍在偵訊釐清中。

黎姓女子多年前逃逸後被遣返，又偷渡來台，在該大樓出租套房從事個人按摩工作室，疑似從事性交易，且男女交往關係複雜。警方懷疑是男客下殺手，詳細行凶動機，仍待突破嫌犯心防，初步了解潘與死者有曖昧，死者屋內則有皮包、黃金手鍊與手機遺失。

今天中午，黎姓女子的男友上門發現這起命案，原本2人要約到新北市烘爐地參拜，因始終聯繫不上，到該處察看驚見黎女已死亡。

該大樓黃、賭、毒、黑雲集，堪稱中山區最複雜的大樓，4年前也傳出債務糾紛，男子在大樓套房內，被活活拘禁打死的命案。

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(中時 )