王冠閎在2021台南全大運游泳男子200公尺蝶式游出1分54秒77全國新猷並摘金。（運促會提供）

2021台南全國大專校院運動會因為新冠肺炎疫情警戒升級到第二級，緊急更動為不開放觀眾進場，大會預計5月14日開幕，部分賽事已經先展開，今天游泳就有5項新的全國紀錄產生，其中已經達到東京奧運A標並取得參賽資格的王冠閎，在男子200公尺蝶式決賽游出1分54秒77，刷新自己保持的全國紀錄，並在以及400公尺自由式接力中途計時，以49秒52打破安廷耀於2017年全運會創下的男子100公尺自由式49秒54全國紀錄。

王冠閎是台灣師範大學新鮮人，首度挑戰全大運就技驚四座，今天上午先在男子200公尺蝶式預賽繳出1分57秒39大會新猷，下午決賽成績更快，1分54秒77將自己保持的全國紀錄再縮短，也是個人在奧運周期第5度成績達到奧運A標，1分54秒77也是今年全球第3快的成績。

400公尺自由式接力，王冠閎和台灣大學黃渼茜都申請中途計時，王冠閎再度替自己掛上一個全國紀錄，黃渼茜則游出50自25秒59，打破自己在2019年全運會完成的全國紀錄25秒78，只可惜距東奧B標25秒51只差0.27秒，黃渼茜明天將繼續在女子50公尺自由式最後一次挑戰。

王冠閎去年受邀參加職業聯賽ISL國際游泳聯盟賽事，能和國際好手同場競速，增加他的視野及信心，教練黃智勇也很開心愛徒成績再突破，賽後他透露，本來對長池有點恐懼，透過前天100公尺蝶式增加信心，加上台南日照強烈，能很快就熱好身，成績反應出練習和調整狀況不錯。

此外，東華大學黃國庭也在男子1500公尺自由式以15分21秒73締造新的全國新猷，台灣科技大學女將徐安則在女子100公尺仰式游出1分02秒62，打破個人在2019年全運會所創的全國紀錄1分02秒88。

東華大學黃國庭也在男子1500公尺自由式以15分21秒73締造全國新猷。（運促會提供）

台灣科大徐安在2021全大運游泳女子100公尺仰式游出1分02秒62，打破個人在2019年全運會所創的全國紀錄1分02秒88。（運促會提供）

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