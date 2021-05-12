本土疫情連2日創新高，中央流行疫情指揮中心今（12日）再宣布16人染疫，而昨日也已有7例本土案例，致今連台北市、基隆也相繼傳出確診個案，許多網友認為國內防疫應升為第三級警戒，但指揮官陳時中目前仍定調為第二級防疫警戒。入口網站《Yahoo奇摩》就對「本土病例連兩日新增23例，你對台灣防堵疫情擴散有信心嗎？」等議題進行網路民調，調查發現，有63.1%的網友表示「沒信心」。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

台灣連2天共23例本土病例，創下單日確診疫情新高。由於疫情突然加劇，許多人開始擔心，國內很快就會進入第三級防疫警戒。陳時中則表示，目前國內維持第二級警戒，雖然宜蘭、新北共出現2起群聚，但今天新增的3例不明感染源並不算群聚事件，因此尚未符合第三級警戒。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

對於政府努力防堵疫情，入口網站《Yahoo奇摩》5日就對此發起網路投票民調，以「本土病例連兩日新增23例，你對台灣防堵疫情擴散有信心嗎？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月12日至15日，截至12日20時30分為止，共有4千8百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常有信心」，比例佔12.6%、「還算有信心」佔22.4%，「不太有信心」佔29.1%、「完全沒信心」佔34.1%，共有63.1%的網友表示「沒信心」。「不知道/沒意見」佔1.8%。

(中時新聞網)