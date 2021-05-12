幫助畢業生順利接軌職場，亞洲大學12日舉辦校園徵才博覽會，吸引近20家醫院、醫療相關機構或醫材公司設攤，場面熱絡。亞大校長蔡進發表示，此情況主因疫情緊繃帶動職場需才，也因亞大醫健學院、護理學院與亞大醫院近幾年持續努力，畢業生素質獲得各醫療機構認可。

這場校園徵才共吸引80家知名企業、政府單位設攤，開出包括心理師、聽語師、護理師、驗光師、物理治療師等3000個優質職缺，吸引不少下月將畢業的準社會新鮮人登記媒合。亞大學務長張少樑表示，亞大醫院帶動亞洲大學學生國考證照通過率高，且校友在業界服務口碑佳，讓亞大畢業生獲得企業青睞。

蔡進發指出，亞大在勞動部勞動力發展署的就業學程申請案中，已躍居中部大學第1名，更在全國高教體系中名列前茅。根據111人力銀行調查，亞大學生有創意、有同理心、責任感且具團隊合作精神，是企業喜愛雇用的主因。

勞動部中部分署長林淑媛強調，企業界相當肯定雅大學生的創新、團隊精神，顯示多年來勞動部與亞大合作培訓職場人才已展現成績。到亞大協助徵才的國泰綜合醫院護理部資訊護理師則認為，亞大護理系畢業生素質佳，希望招募為生力軍。

亞大學務處生涯發展與就業輔導組長謝玉玲表示，醫健學院培養心理、視光、物理治療等國考證照人才，畢業校友通過證照國考且在業界服務的表現風評佳；另護理學院畢業生在各大醫院擔任護理師，敬業精神都獲得讚賞，吸引包括台中榮總、慈濟醫院、中國醫等多家醫療院所或長照中心來求才。

(中時 )