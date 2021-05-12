中央流行疫情指揮中心5月11日宣布提升疫情警戒至第二級，第一銀行除強化各單位防疫措施，並延期或取消6月8日前舉辦之大型（室外500人以上，室內100人以上）集會活動，且宣布同仁可申請「疫苗接種假」。

雖然現行疫苗接種假未強制雇主應付薪資，不過，第一銀行表示，為落實員工照護並積極配合政府強化民眾接種新冠病毒疫苗意願，同仁申請疫苗接種假可併入同年度病假天數於30天內給薪。第一銀行不僅提供給薪優於法令的疫苗接種假，同仁申請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」也都可以併入同年度事假天數於14天內給薪。

第一銀行也要求同仁應嚴格遵守五大防疫措施，包括上班時間全程佩戴口罩、避免出入人多擁擠場所、用餐時嚴禁交談並保持適當區隔或使用隔板、引導來行客戶落實「實聯制」與量測體溫及手部消毒並確保維持社交距離和全程佩戴口罩，以及定期實施環境清潔消毒與下班前以酒精消毒不特定人經常使用之區域。

此外，第一銀行將於5月17日開始啟動異地備援辦公，人數將超過200名，且要求選任人員啟動異地辦公後，不得與原辦公大樓人員碰面。

第一銀行ESG（環境、社會、治理）表現深受肯定，對於落實企業社會責任更是不遺餘力，為響應政府齊心抗疫精神，2020年捐贈紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及防護衣等防疫物資予花蓮門諾醫院，今年3月也捐贈10臺「零接觸智慧防疫自助機」予臺北榮民總醫院桃園分院及國軍桃園總醫院，期望盡一點心力共同守護醫護人員及病患家屬健康，攜手度過疫情。

(工商 )