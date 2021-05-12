大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，民進黨自2016年執政後，堅持台獨立場，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎，直接導致台灣無法參與世衛大會（WHA)，責任完全在民進黨當局。對此，陸委會回應，國臺辦扭曲事實，將臺灣無法參加WHA歸責我方，表達嚴正抗議，臺灣防疫及公衛成就有目共睹，並表示未來也將持續積極爭取國際支持，共同應對全球疫情挑戰。

朱鳳蓮稱，2009年至2016年，台灣以「中華台北」名義、觀察員身份參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，透過兩岸協商做出的特殊安排，不構成先例，並稱，民進黨自2016年5月執政之後，堅持台獨立場，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸協商的政治基礎，直接導致台灣無法參與世衛大會，責任完全在民進黨當局。

陸委會同日回應，對於國臺辦扭曲事實，將臺灣無法參加WHA歸責我方，表達嚴正抗議，我方認為中共當局以其片面設定矮化臺灣的「一中原則」，無理阻撓臺灣參與世界衛生組織及其大會，不但以政治干預國際組織運作，更罔顧臺灣人民健康權益，北京方面無權代表臺灣，更無法、無力負責臺灣人民的健康安全，這是一個公認的事實。並稱，臺灣防疫及公衛成就有目共睹，也願意貢獻國際社會，當前相關國家政府與國會及國際組織等，已紛紛支持臺灣參加WHA，凸顯將臺灣納入全球公衛體系已成許多民主國家的共識，也將持續積極爭取國際支持，共同應對全球疫情挑戰。

(中時 )