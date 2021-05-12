楊鎮浯在今天傍晚召開的緊急會議中，也要求金酒公司盤整防疫酒精相關用料，完善徵調重啟生產線的準備。（李金生攝）

台灣疫情持續升溫，金門今天傍晚召開緊急因應會議。（縣府提供）

台灣疫情持續升溫，金門縣長楊鎮浯今天宣布全島進入超前中央的「準3級」防疫部署，明起全面稽查落實防疫工作。縣衛生局也針對2名外縣市匡列居家隔離的台籍遊客，完成1人1戶安置，1採檢驗結果均為陰性，但仍進一步再送台灣檢驗相關量化數值，切實掌握健康狀況，鄉親不必過度恐慌。

縣府也說明，這2名居隔夫妻因為恐懼，手機不接或關機失聯，導致相關單位全島大搜索，耗費很多人力及時間，且過程中有相關人員妨礙疫調，衛生局已評估若確認惡意隱匿，將就相關對象從重裁罰，以示警告效果。另同遊其他團員也在今早勸離回台。

楊鎮浯在今天傍晚召開的緊急會議中，也要求金酒公司盤整防疫酒精相關用料，完善徵調重啟生產線的準備，並指示秘書長陳朝金召集相關單位，針對若真的進入3級警戒狀態，各項產業均將面臨生存危機，早日提出振興跟紓困辦法，以協助鄉親度過難關。

其他因應辦法尚有1.人事處再檢視和規畫更嚴格的異地、分區辦公方案，並安排下周演練。2.未來兩周即5月25日前，暫停非必要赴台公務。3.各單位每日產出報表，切實盤點和補充防疫物資。4.金酒公司為縣內員工數最大的企業，務必做好廠內防疫工作。5. 警察局警光會館作為防疫旅館，相關防疫措施要採取高規格，從嚴做好分流管制作為。6.觀光處負責進行新增防疫旅館備案。另去年設置的神鷹營區及金門醫院舊院區3樓擬作為集中檢疫所或醫護休息調節處所，也由衛生局評估是否需要再新增處所。7. 環保局自5月13日起進行公共場所環境清潔消毒；車船處也需落實車、船每日清潔及消毒。8.衛生局製做防疫懶人包，提供鄉親參考。9.縣內各項活動，後續視疫情狀況，動態調整，該停辦就停辦。10. 衛生局組織聯合稽查小組，由參議翁自保領隊赴各機關、賣場及收容機構，實地了解並進行防疫輔導。

(中時 )