今（12日）是汶川大地震13週年，早前歌手周杰倫在接受《人物周刊》專訪時表示《稻香》是為汶川地震創作的，歌詞內容「不要哭，讓螢火蟲帶著你逃跑，鄉間的歌謠，永遠的依靠，回家吧，回到最初的美好」成為當災難發生後，療癒人們內心的一劑良藥。

2008年5月12日的一場地震改變了四川人的命運，「汶川大地震」造成將近7萬人離世、傷者超過37萬人，災情十分慘重。12日適逢汶川大地震13周年，大陸各報利用頭版紀念，網上相關關鍵詞也登上熱搜排行榜。不過，意外的是，周杰倫也上了榜單，原因是周杰倫日前表示，歌曲《稻香》其由來是為汶川地震創作，《稻香》是一首由周杰倫作詞、作曲，黃雨勳編曲，收錄在周杰倫2008年10月15日發行的專輯《魔杰座》中的歌曲。周杰倫表示，當時正逢汶川大地震，看見電視裡很多人在搶救生命，很多人也在堅強地活下去，於是有感而發創作了這首歌曲。

(中時 )