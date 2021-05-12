軍事新聞網站「Military.com」11日報導，美國空軍第75戰機中隊的飛行員泰勒（Taylor Bye）上尉，2020年4月駕著嚴重受創的A-10C霹靂二式（Thunderbolt II）攻擊機成功返回基地降落，因而獲頒「空軍作戰司令部航空技術獎」（Air Combat Command Airmanship Award）。

根據報導，泰勒當時駕駛A-10攻擊機，於喬治亞州大灣武器測試場（Grand Bay Range）進行平面目標攻擊訓練，結果30公厘GAU-8機砲發生「嚴重故障」，將她的座艙罩炸飛，起落架也無法放下。

不過該機的液壓系統和發動機皆仍正常運作，且獲得僚機英柏格（Jack Ingber）少校的目視損害確認等協助，讓她將A-10帶回穆迪空軍基地（Moody Air Force Base）；泰勒表示，由於僅剩前方一小塊座艙罩，她被迫壓低身體躲避強風，因此難以在準備降落時看清跑道位置，所幸最後仍成功完成機腹著陸。

由於泰勒在該事件中表現出的「出色飛行技術和決策過程」，協助美國空軍將意外導致的傷害降到最低，因此決定頒給她「空軍作戰司令部航空技術獎」。第75戰機中隊指揮官喬卡（Stephen Joca）中校表示，泰勒最大的貢獻是拯救了這架A-10攻擊機，以及她自己的生命。

泰勒在該事件中表現出的「出色飛行技術和決策過程」，讓美國空軍決定頒給她「空軍作戰司令部航空技術獎」。（圖／DVIDS）

這並非A-10攻擊機首次發生類似事故，2017年第107戰機中隊的德伏里斯（Brett DeVries）少校同樣也在機砲故障後，被迫以沒有座艙罩和起落架的狀態降落，所幸最後成功完成機腹著陸，並因此獲頒飛行優異十字勳章（Distinguished Flying Cross）。

(中時新聞網)