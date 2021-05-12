疫情升溫，行政院會明天將由衛福部等六部會報告防疫警戒升級因應策略。此外，行政院長蘇貞昌今天召開防疫會議，訂出落實加強圍堵、擴大匡列、積極採檢、加速通報、嚴密隔離等二級警戒的防疫措施原則。

蘇貞昌上午與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人召開防疫會議，提醒整體防疫作為要繃緊神經、提高警覺，並且落實加強圍堵、擴大匡列、積極採檢、加速通報、嚴密隔離等二級警戒的防疫措施原則。

陳時中下午也宣布六大防疫管理方向，包含落實全國營業場所防疫管理、加強疑似通報、擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施、擴大匡列接觸者，進行隔離和積極採檢、專責醫院全數啟動，一周內恢復專責及隔離病房區域，以及短期商務縮短檢疫，從嚴審查。

此外，蘇貞昌明天主持行政院會，六個相關部會將分別報告新冠肺炎防疫警戒升級因應策略，包含衛生福利部報告疫情現況及應處作為、教育部針對校園、會考及全大運說明、內政部則是報告從邊境管制到社區關懷。

交通部將針對大眾運輸及場域做報告，經濟部將就轄管場域因應措施說明，文化部則報告藝文活動及場館因應策略。

蘇貞昌今晚也透過臉書指出，台灣防疫物資足夠，民眾無須搶購，口罩有8億片，205家急救責任醫院共有9,997台呼吸器，可供緊急調用量為1,073台；另外，台灣菸酒公司酒精庫存量截至9日為止仍有76萬瓶，若有需要14天內就能恢復最大產能。

蘇貞昌表示，全球疫情非常嚴峻，台灣是以外貿為主的國家，難以置身事外，因此從政府到民間，都要嚴陣以待，政府帶頭做，個人也要提高警覺，才能一起度過這一波危機。

(工商 )