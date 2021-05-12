第32屆金曲獎入圍名單12日公布，原子邦妮以《樂遊原》入圍金曲最佳演唱組合獎，公布入圍的當下，羽承正在洗澡，查查正在誦經給剛剛過世不久、陪伴原子邦妮創作了六張專輯的貓咪，兩人表示：「我們想要感謝一直陪伴著我們，聆聽著我們音樂的樂迷朋友們，一直以來都覺得創作者的存在就是不斷的創作。」

原子邦妮第三次入圍金曲獎，兩人特別謝謝金曲獎給予肯定，謝謝滾石唱片給予信任與信心，讓他們的信念不曾中斷。近來疫情升溫，兩人也表示：「疫情在這兩天有了變化，希望大家都能平安，我們都住在同一個星球。」

(中時 )