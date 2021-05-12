中國發布第七次人口普查，歐美有媒體稱中國陷入人口危機。中國外交部發言人華春瑩今（12日）表示，中國人口14.1178億，依然比美歐國家人口總數加起來還多，反問不知道有關媒體從何得出「中國人口危機說」這一結論？

英國《金融時報》早前稱中國之所以尚未公布普查結果，是因為人口總數已經不足14億。華春瑩回應稱，不知道關於這次人口普查權威消息發布之後，這家媒體發表「獨家報導」的人有沒有要發表糾正的報導呢？

華春瑩表示，根據國家統計局的權威發布，中國現在人口是14.178億，比2010年增長了5.38％，平均增長0.53％。這個數據表明了中國人口十年來繼續保持了低速增長的態勢，中國的人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。

華春瑩表示，針對有些美國媒體的關注，「中國人口14.178億，不是依然比美歐國家人口總數加起來還要多嗎？不知道有關的媒體記者如何搖身變成了人口統計學專家和社會學家，從何得出中國人口危機說這個結論？」，「這幾天我還看到美國人口普查局最新公布的數據，美國人口增速過去十年下降到了近百年來的最低水平」。

華春瑩最後表示，回顧過去幾十年來，在中國發展的幾乎每一個關鍵階段，西方都會對中國做出種種評判和預測，都會出現各種各樣的論調，各種花樣的中國威脅論或者中國崩潰論。但是隨著中國的持續發展，這樣的種種論調後來都一一被事實「打臉」。

(中時 )