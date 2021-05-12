總統府發言人張惇涵晚間證實，蔡英文總統將在明（13）日下午4點於總統府，邀集相關部會及單位，召開國安高層會議，會議將聚焦近期國內外疫情局勢，尤其針對國內這一波疫情挑戰，就疫情發展現況及各部會防疫部署再行全面檢視，並就重要防疫物資整備進行全面盤整，也將就整體金融情勢研判評估。

張惇涵也透露，這幾天蔡總統和執政團隊都繃緊神經，嚴肅面對這一波疫情挑戰。蔡總統這幾天也都與行政院蘇貞昌院長、衛福部長陳時中保持非常密切的聯繫，隨時掌握疫情的狀況，而蘇院長和陳部長也都會即時向總統回報疫情進度與防疫應變的措施。以今天來說，蔡總統下午公開發表談話，呼籲全民同心、團結防疫守台灣；蘇院長則是前往台南，視察即將登場的全大運防疫措施；而指揮官陳時中則在指揮中心說明疫情狀況。三人各有分工，共同的目標只有一個，就是為台灣守住這波疫情。

張惇涵說，然而，在國際疫情持續升溫，且國內疫情也面對新的挑戰狀況下，蔡總統今日一早在與蘇院長會議上，除了指示「三個務必」，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰、務必確保防疫物資和醫療系統持續充足、對於錯假訊息務必以最快速度澄清以外，也旋即指示針對疫情挑戰，召開國安高層會議，這是繼去年1月22日、1月30日後，蔡總統第三度就疫情議題特別召開國安高層會議，也將針對各相關部會防疫部署做總盤整，執政團隊會全力以赴，讓台灣再一次度過疫情挑戰。

(中時 )