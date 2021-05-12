美國勞工部周三報告，由於美國經濟復甦步伐加快以及能源價格上漲，4月份通貨膨脹以12年來最快的速度加速。衡量一籃子商品以及能源和住房成本的消費者物價指數（CPI）與去年同期相比成長了4.2％，扣除食品和能源價格的波動，核心CPI較2020年同期成長3％，每月成長0.9％。分別為2.3％和0.3％。

整體CPI成長率是2008年9月以來最快的。

通膨的隱憂，讓道瓊期指下跌200點，而標準普爾500期指下跌0.8％，那斯達克100期指下跌1.2％。

剔除食品和能源的消費者價格指數（CPI）預計將在4月份上漲0.3％，在過去的12個月中上漲2.3％。勞工部的數據顯示，3月份的消費者價格指數較上月上升了0.6％，較去年同期上升了2.6％。

在本周和本月一直承受壓力的科技股週三在盤前市場中再次下跌。Alphabet、微軟、Netflix、Facebook和蘋果的股票均現跌勢，而晶片製造商Nvidia和AMD的股票在盤前交易中也走低。

與重新開放相關的股票也在盤前交易中下跌，嘉年華、波音和聯合航空的盤前交易均走低。

科技類股在上一交易日中出現了大幅盤中逆轉，那斯達克綜合指數翻轉了2％以上的跌幅，並最終收盤持平。然而，藍籌股道瓊指數下跌超過450點，遭受了自2月以來的最差的數據。標普500指數下跌0.9％。

在周二的交易時段中，CBOE波動率指數躍升至23.73，為兩個月來未見的高點，該指數衡量的是由標準普爾500指數期權價格引起的市場擔憂。週三早盤交易中，VIX指數上漲。

聯邦金融網路投資管理負責人布萊恩·普賴斯（Brian Price）表示：「最近以來，人們對通貨膨脹的擔憂似乎不大，這被認為是近期全球股市疲軟的主要催化劑。」

投資者越來越擔心通貨膨脹的威脅。但是，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）始終堅持，任何的通貨膨脹都是短暫的。

(中時新聞網)