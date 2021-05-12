疫情拉警報，中央疫情指揮中心今（12日）宣布16例本土個案，在連日疫情持續惡化之下，餐飲、旅遊業再度面臨客源恐將大流失的噩夢，民眾退訂潮襲來，飯店業者反應昨餐飲宴會退訂電話暴增，部分退訂高達5成，旅遊業者更已有高達7成的取消或延期，夏季正夯的國際郵輪跳島遊程更宣布停駛10航次，而轉為防疫旅館的飯店目前反倒有訂房率升高的趨勢，可說是業者兩樣情。

疫情升溫，防疫旅館需求增多，上周從分層分流轉為純防疫旅館的大直英迪格酒店表示，以往住房率大概約3至4成，這兩天詢問電話更多，訂房量也提高，目前住房率約有5成，房價為含3餐每晚6000元起+15.5%；台北王朝大酒店最近也有感防疫旅館訂房詢問度提高，目前住房率約6成，房價為含3餐含稅每晚4500元。有不具名的防疫旅館業者私下透露，目前疫情嚴峻，在防疫旅館裡工作心中難免有忐忑，所幸館內嚴格落實消毒清潔等防疫措施，所以還不至於太害怕。

同時擁有宴會活動、餐飲及住宿服務的飯店業影響甚尤，台北凱撒大飯店表示，今日來電詢問延期與退訂的民眾暴增，單以謝師宴來看，目前已退訂5成；福容大飯店則是從昨天開始陸續接到客人來電詢問展延活動規畫，且多以機關學校為主，福容全台連鎖的客房業績整體影響約5成，餐飲則約3成。

台北晶華酒店指出，館內餐廳的部分近日退訂1至2成，而餐廳在這2天開始採用隔桌坐來防疫，因此接客座位數會降低，但賓客用餐相對會更安心；板橋凱撒大飯店的住房在5月底前也有約1成退訂。另有台北市5星飯店業者私下透露，目前宴會約被退訂1至2成。

疫情也使得民眾出遊意願降低，各大旅遊業者陸續接到民眾欲更改行程或取消遊程的需求。東南旅遊表示，目前已有5成旅客選擇延期出團，約2成旅客取消遊程，而雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊皆表示將依旅遊定型化契約，全力協助旅客辦理相關作業；易遊網則宣布優於旅遊定型化契約的措施，凡於易遊網購買6月8日之前的出發/入住之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、離島旅遊、票券當地遊等，全商品皆可免費取消，全額退款不收手續費（機票、航空旅遊商和代售其他旅行社商品除外）。

此外，國際郵輪跳島遊程也喊卡，雄獅旅遊表示，星夢郵輪「探索夢號」在5月12日至6月8日期間，原本共有10個出發航次，將配合主管機關行政命令預防性停航，旅客可選擇改期出發，或是取消行程且全額退費。

(中時 )