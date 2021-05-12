江俊翰和李又汝到山區拍攝撞車戲。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》日前到北部山區拍攝一場江俊翰開車撞山壁的重頭戲，江俊翰表示前陣子拍完抓包老婆偷吃的大爆氣的重頭戲，讓自己血壓飆高，大家看到新聞紛紛獻上關懷及鼓勵，讓他直呼很溫暖，這一次他要開車撞山壁，甚至跟李又汝在車上要拉扯，光是想像就非常可怕，幸好劇組有安排拖板車讓演員能夠安心拍攝。

當天劇組斥資6位數找來電影級規格的特技拖板車，讓江俊翰跟李又汝可以安心的在車上拍攝，高規格的製作也讓江俊翰直喊「超興奮的」！原本只會在電影中看到的設備，竟然搬來八點檔連續劇使用。同場拍攝還有騎單車在後頭要阻止兩人開車的張哲豪，張哲豪表示早晨五點就拍攝騎單車，途中騎到臉色發白嚇壞工作人員。

演活劇中道德喪失「周曉安」的李又汝，看到腳本要去拉扯開車中的江俊翰時，讓她緊張得徹夜未眠，甚至趁梳化時找江俊翰演練怎麼拉扯比較好。兩人一到現場看到專業特技拖板車，才鬆了一口氣，慶幸劇組連細節都顧到了。只是李又汝這一場戲要目睹江俊翰撞山壁，也讓她情緒忍不住潰堤，痛哭不已，最後靠張哲豪在旁不斷安撫幫她轉移注意力，才讓她情緒平穩下來。

此外，當天剛好是超高溫，江俊翰跟李又汝直喊受不了，尤其外景單機作業，兩人在沒有開空調的車上繞了山路20多圈，歷時5小時才終於完成，李又汝一下車就頭暈不已。 而為了阻止江俊翰跟李又汝開車的張哲豪，則是要騎單車從山下騎到山上，他看劇本時就忍不住翻白眼說「編劇可能以為我身體是鐵打的」，才讓他水裡來火裡去，這一次騎單車上山，也讓他拍完累慘，但樂觀的他也笑說一個禮拜的活動量，剛好也達成了，讓他免去運動的時間。

(中時 )