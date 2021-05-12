本土病例暴增，若未來進入第三級警戒，將停止室內5人以上、室外10人以上聚會，有民眾擔心屆時該怎麼上班？衛福部長陳時中今天強調，所謂室內5人以上，指的是聚會，而非辦公場所，遭網友質疑難道病毒自己會分辨是辦公還是聚會？有網友嗆「這文字解讀的邏輯真的刷新我三觀！」。

根據指揮中心疫情警戒標準，若單周出現3起群聚或一天新增10例以上不明原因感染源病例，將提升至第三級警戒，屆時所有人外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需公共場所，其餘公共場域關閉。

疫情警戒標準及因應事項，若單周出現3起以上社區感染事件，或是單日爆出10例以上感染源不明個案，就可能提升至第三級。（圖／指揮中心提供）

外界擔心，若疫情警戒提升到第三級時，公司行號該如何辦公、開會？陳時中今天在疫情記者會中解釋，所謂室內不可有5人以上聚集，指的是聚會，而非辦公，企業應分流上班、全面戴口罩，減少不必要的見面，盡量視訊，在維持營運的前提下，把任何可能的接觸降到最低。

陳時中的解釋引起PTT網友熱議，不少人質疑「病毒會分辨你在上班還是在開趴？」、「病毒很狡猾，遇到老闆會轉彎？」、「阿公店的客人就算確診也不算群聚嗎？」、「茶店不算群聚？上班不算聚會？」。

還有網友酸嗆「病毒自己會分辨」、「以後字典內應該能查到聚會的定義不包含上班上課」、「我要來研究一下聚會定義」、「上班族要自立自強」；不過也有網友認為，等升到三級再來討論，不然按照這邏輯，是不是街上所有的店都要關一關？或者乾脆辭職不要上班最安全。

示警疫情嚴峻「不是開玩笑」 陳時中：不必要的批評沒意義

(中時新聞網)