中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）副秘書長陳士華12日表示，大陸車市晶片短缺所涉情況十分複雜，加上所缺的量甚大，娛樂性晶片供應更緊張，很難確定晶片短缺問題何時能解決，對大陸車企影響可能要到第二季才會顯現。陳士華並稱，基於目前情況，判斷要到今年第四季晶片短缺才會有所緩解，2022年第一季可能會真正緩解。

澎湃新聞報導，中汽協12日公布4月份產銷數據。對於未來車市，中汽協預計汽車產業將仍具備穩定發展的基礎，但全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，國內各行業間恢復仍不均衡，同時晶片供應問題對企業生產的影響可能重點在第二季顯現。此外，原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，企業效益恢復仍需一段時間，對於未來汽車行業發展保持審慎樂觀。

產銷資料方面，4月汽車產銷分別完成223.4萬輛和225.2萬輛，較上月分別下降9.3和10.8％，和去年同期相比分別增長6.3％和8.6％。中汽協表示，從市場情況來看，產銷形勢仍屬良好，且新能源汽車產銷總體表現依然好於行業，產銷繼續刷新當月歷史記錄。4月，新能源汽車產銷分別完成21.6萬輛和20.6萬輛，分別年增1.6倍和1.8倍。

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