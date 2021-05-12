針對公平會對台灣東洋、美時大腸癌用藥涉及聯合行為的重罰案，美時12日晚間表示，公司從未有企圖干預市場自由競爭機制行為，將於收到公平交易委員會處分書後，與律師研議提出行政訴訟以維護公司權益。

美時表示，公平會認定該公司等2家藥廠就大腸癌用藥涉及聯合行為案，違反公平交易法第15條第1項聯合行為禁止規定，對美時處以6,500萬元罰鍰。公司深表遺憾，並重申從未有企圖干預市場自由競爭機制行為，更無與其他事業相互約束彼此的事業活動，限制彼此間競爭、影響治療大腸癌藥品供需市場功能的行為。

美時說，自1966年成立以來，即兢兢業業地耕耘台灣市場，不僅致力培養在地研發人才、持續投資南投製造廠區，期能以台灣市場為發源基礎，俾以最大化台灣在地優勢。近年更透過持續引進國際級策略夥伴的跨國資源，將台灣製造發揚光大，打造台灣唯一能外銷超過150個國家市場的癌症研發製造中心，在在皆為擴大產品出海口，搶攻國際市場為目標。

未來美時仍將秉持對台灣製藥產業服務貢獻之初衷，持續深根台灣、並與全球合作夥伴致力將台灣製造拓展至國際市場，並肩台灣製藥產業迎接全球化挑戰。

對於公平會的處分，美時表示，對公司財務業務並無重大影響，公司將於收到公平交易委員會處分書後，與律師研議提出行政訴訟以維護權益。

(工商 )