台股12日盤中下殺1417點、創史上最大跌點，跌幅來到8%也是史上最大跌幅，主要是美國科技股重跌、本土疫情急升溫等因素推動，從4月高點以來已經大跌2500點。從三大法人買賣超個股來看，過去1個月的熱門標的遭外資大賣，反而部分電子股遭資金青睞買超，但從8大官股行庫券商買賣超表現來看，卻有不同情況。

台股本周受到多重利空打擊，11日先是遭外資大賣423.87億元，創去年疫情爆發以來單日賣超金額第5大，官股行庫券商則是大買103.96億元護盤，創歷史次高。8大官股行庫券商12日卻沒有隨著台股崩跌千點而擴大買超量，來到40.3億元。

三大法人買超個股前10名，由高至低分別為：華航、鴻海、中石化、和碩、中信金、臺企銀、聯合再生、華新、益航、國喬。

三大法人賣超個股前10名，由高至低分別為：群創、中鋼、友達、長榮、彩晶、長榮航、合庫金、彰銀、元大金、宏碁。

8大官股券商連3買，累積買超156.37億元，。12日買超前10名個股，分別為：長榮、中鋼、天鈺、亞德客-KY、萬海、友達、陽明、國巨、敦泰、國泰金。

8大官股券商賣超前10名，分別為：南帝、南亞科、台積電、聯電、立積、中信金、亞泥、GIS-KY、集盛、和碩。

「護國神艦」長榮繼續有買盤進場，但前幾日累積買超金額達28.55億元的權值股台積電，12日由買轉賣，遭賣超2.31億元。台積電股價12日盤中一度重挫，來到518元、跌幅達9.28%，隨後買盤進場急拉，終場下跌11元或1.93%、收在560元，成交張數達13.1萬張，較昨日翻倍。長榮則是受到沉重賣壓襲擊，截至上午11點前就打入跌停板價86.1元，成交張數達44萬張，較昨日減少近一半。

(中時新聞網)