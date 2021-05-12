1名網友在路發現1輛機車的車牌「全是數字」發文提出疑問；網友則回應30年以上的車牌都是數字，不過原PO的照片有3大疑點，包含該機車外觀不像30年以上老車、全數字的機車牌應為黃色或綠色、車牌太久應該會遭停牌或強制換牌，質疑該機車車主是亂掛車牌，希望原PO能報警處理。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他日前在路上發現1輛機車的車牌全是數字，與一般車牌不同，讓他疑惑地PO文求解；許多網友則解釋是非常老舊的車牌了，「使用全數字的車牌，車齡至少30年以上」、「沒想到現在這個年代還看得到這種車牌。」

不過也有不少網友提出質疑，車牌年齡如此久遠，但該車輛看似卻不像老舊車款，質疑是該車掛其他車牌，「全數字的機車牌不是黃（50cc以下）跟綠（51cc以上）嗎？原本白色應該是汽車牌」、「車牌是不是掛別台車的啊」、「這個牌太舊，印象中只要是過戶或停牌就會被強制換牌。」

1名網友在路發現1輛機車的車牌「全是數字」發文提出疑問；網友則回應30年以上的車牌都是數字，不過原PO的照片有3大疑點，建議應報警處理。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

也有網友查出該車牌號碼疑似在民國84年就遭逕行註銷了，但被人拿去亂掛沒有繳回監理站，「車體部分單純是A車掛B牌（車主這樣掛還違停黃線很大膽欸，因為12-4罰很重）」、「懸掛他車號牌於道路停車：罰鍰5400＋扣牌扣車拖吊」、「報警等警察來處理吧！假車牌很麻煩」、「一定是故意的，報警處理吧！」

(中時新聞網)