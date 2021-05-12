新北市長侯友宜今晚到KTV視察業者停業狀況。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今晚到KTV視察業者停業狀況。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今晚到KTV視察業者停業狀況。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今晚到KTV視察業者停業狀況。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（12）日宣布，為防止不明傳染源持續擴散，公告新北市10類特定行業營業場所自即日起暫停營業，期限至6月8日止，實施對象為轄內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所。晚間侯友宜至板橋錢櫃、星據點KTV視察，2家業者均已停止營業，侯友宜則感謝業者配合市府措施。

侯友宜表示，自下午宣布特定10大行業要暫停營業，今晚特地到錢櫃、星據點KTV巡視督導，非常感謝新北市最大的兩個視聽歌唱業者配合、包容和體諒，下午第一時間接到訊息後，馬上把今晚的訂位全部取消，同時採取全館消毒，並從今晚開始暫停營業。

侯友宜說，非常感謝這段時間10大類別業者的配合，新北市共有488家，視聽歌唱就占236家，比例非常高，大家都願意和政府面對防疫，共體時艱，全面備戰，讓防疫做到位。至於其他業者會請同仁逐家去看，若勸導不聽未改善，將照傳染病防治法罰3000到1萬元。

媒體詢問是否擔心有些行業較難稽查，侯友宜說，488家業者都在經濟發展局、警察局、消防局、衛生局掌握當中，每家都會去察看，落實執行防疫工作，拜託業者包容和體諒，一起攜手共同面對防疫。

(中時 )