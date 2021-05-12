台灣最近受到太平洋高壓逐漸整個籠罩，高壓使鋒面只能在長江、日本南緣徘徊，導致各地天氣都異常炎熱。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

中央氣象局提醒，明（13日）西半部普遍可達35、36度，尤其大台北盆地、中南部內陸地區及花蓮縱谷地區高溫可達36度以上，南投及南部地區甚至會出現局部38度以上的高溫，白天戶外活動請慎防熱傷害並多補充水分。(氣象局提供)

受到太平洋副熱帶高壓壟罩影響，台灣各地熱烘烘。今天（12日）各地多屬晴朗炎熱，白天高溫普遍在31-35度，部分中南部地區也出現36度以上高溫，甚至是38度以上極端高溫。氣象局指出，明（13日）天氣和今日類似，民眾外出需慎防熱傷害。許多人擔心，台灣今年恐面臨「空梅」現象，提早進入夏季氣候，導致遲遲無雨解渴，對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，其實還有機會。

今日各地晴朗炎熱，根據中央氣象局資料顯示，本日高溫前三名分別為39.8度（高雄內門）、38.6度（屏東三地門）、38.4度（台南玉井）。明天氣依舊，各地高溫都在30度以上，西半部普遍可達35、36度，尤其大台北盆地、中南部內陸地區及花蓮縱谷地區高溫可達36度以上，南投及南部地區需注意出現局部38度以上的高溫，民眾白天戶外活動慎防熱傷害，並多補充水分。

降雨部分，氣象局表示，明午後山區有零星降雨，夜晚至清晨東半部沿海地區也有零星降雨。對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，台灣最近受到太平洋高壓逐漸整個籠罩，各地天氣都異常炎熱，暫時進入夏季的天氣型態。高壓使鋒面只能在長江、日本南緣徘徊，導致日本九州南部比往年提早19天迎接梅雨；台灣近期炎熱的天氣恐持續到5月20日。

氣象達人彭啟明指出，若台灣真的形成「空梅」，降雨就只能仰賴颱風的幫助。但台灣颱風論壇表示，「梅雨將跳過台灣」的說法其實仍存有很大的不確定性，另一種可能是，在5月底～6月初左右，有典型梅雨鋒面有機會跑來台灣，替全台各地帶來長時間大雨，有利解旱。「梅雨仍有機會，大家還不用失望。」

(中時新聞網)