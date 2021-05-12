大陸34歲當紅女星楊冪，一直以少女感著稱，精緻五官加上姣好身材讓她看起來一點都不像是已有個7歲女兒的媽。然而近日陸網就瘋傳她最新廣告片段，不僅臉蛋僵硬，鼻孔還嚴重外翻一大一小，引發陸網友熱議不斷。

楊冪身為大陸演藝圈一線女星，一舉一動自然是外界關注焦點。然而她近日為代言產品拍攝廣告，頭綁馬尾造型又穿粉色T恤，讓她整個人散出宛如少女般的青春氣息。

楊冪最新廣告引熱議。(取自微博)

只是就有不少網友越看越感到不對勁，直指楊冪眼睛無神嘴巴乾癟，鼻孔嚴重外翻還一大一小超出戲，引發不少人留言討論「冪冪的顏值是不是越來越崩了」、「認不出來」、「天啊，她怎麼像個假人」、「鼻子好可怕」。

楊冪最新廣告引熱議。(取自微博)

但也有另一派網友不認同楊冪臉崩的說法，認為應該是P圖P得太過火，本人還是演藝圈中數一數二的顏值擔當，「別羨慕忌妒恨了，我冪姐顏質依然打爆半個演藝圈」、「這動圖還好吧，鼻子那裏是角度和打光問題，楊冪鼻子本來就比較特別一點。」

其實楊冪昔日曾因經常戴著口罩現身，引發整形傳聞，但楊冪對此大方回應，表示身邊工作人員都看過她口罩底下的過敏嚴重的臉，更稱自己拍戲行程忙碌，沒時間去做那些事情。

(中時新聞網)