第16季WSBL女子超級籃球聯賽今天進行最後一天例行賽賽程，國泰人壽先以91比68大勝台灣電力，以12戰全勝結束例行賽，台電則是1勝11敗戰績墊底；稍晚台元紡織、中華電信一戰，跟國泰已經一起攜手晉級冠軍戰的台元也是早早取得大幅領先，終場81比51輕鬆獲勝，台元8勝4負、電信3勝9負。

WSBL賽史16季，國泰除了第5季沒參加，由台元拿下冠軍，其他賽季國泰都沒有把冠軍讓給其他球隊，從第6季開始已經10連霸，明天季後賽點燃戰火，晚間6點季軍戰由電信對壘台電，7點40分開打的冠軍就是國泰對決台元。

今天最後一場例行賽，國泰4名球員得分雙位數，「小丁」林育庭17分最高，她並抓下5記籃板，隊友羅蘋、鄭伊秀各12分，陳薇安11分、4助攻；台電彭惠貞15分、7助攻表現最佳，林嘉慈14分、李郡歡12分。

上季WSBL勇奪最佳進步獎的台元好手林文佑，昨天收下4月份單月最有價值球員，今天繳出15分，本季以平均每場17.3分收下本季得分后頭銜，隊友羅培甄今天也有16分佳績，電信以王游乙文14分最高，林玉書12分、5助攻。

台元林文佑拿下第16季WSBL例行賽4月份單月MVP，並以每場平均17.3分收下例行賽得分后。（資料照／中華籃協提供）

(中時 )