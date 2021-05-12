隨著全球經濟重啟需求上升，帶動近期如玉米、銅價、小麥等大宗商品價格飆升，但同樣也引發投資人對通膨的憂慮，紛紛拋售成長股，轉而投資價值股，但女股神伍德（Cathie Wood）認為成長股仍具有一定的吸引力，並指出「大宗商品將大幅修正」。

自去年初以來，通貨膨脹的隱憂導致投資人紛紛拋售成長股，並轉向投資價值股，而價值股也受益大宗商品價格的上漲和利率上升。

伍德先前曾於CNBC的採訪中重申她的長期投資理念，對科技股呈現回檔泰然自若，對旗下ETF的配置仍非常的有信心，並認為下跌也會讓旗下基金更健康。

根據《路透社》報導，伍德於週二（11日）的網路研討會上提到，今天市場對資源的爭奪更勝過往的任何一個週期；伍德預測，「若全球經濟全面開放，大宗商品將會出現大幅的修正」。

雖說受通膨影響，投資人轉投入價值股的懷抱，但伍德仍看好高成長股的後市，她說，特斯拉這般的成長股，預測未來5年的表現將持續優於大盤。

雖然投資人受通膨的憂慮影響，轉向價值股力道，成長股仍相當具吸引力，伍德表示，「許多人看到科技及電信過去三個月的表現，認為泡沫破滅，但我並不這麼想」。

伍德指出，由於科技創新，未來全球市場的主軸應該是通貨緊縮，並不是通貨膨脹；並認為未來10年期美債殖利率將維持在1.5%至3%，且油價可能漲不回每桶70美元以上。

(中時新聞網)