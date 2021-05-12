甜心主播虞承璇去年10月宣布和「華航徐大英」結婚，日前先生一度被誤傳是群聚確診案例之一，讓她趕緊發文澄清老公非常健康平安，而這兩天疫情進入最嚴重階段，她無奈說：「為了防疫，你我生活很多妥協、很多不便、很多將就，我們都明白」，卻看到網上開始出現互相指責的謾罵聲，讓她覺得相當沮喪。

虞承璇在臉書發文，表示重病的外婆昨天宣佈病危，可因為疫情的關係，家人沒辦法陪在她身邊、陪她走完生命最後一哩路，「但是為了大環境，家人再無奈也是照防疫規定走，因為希望疫情早日停下來，我相信很多人都跟我一樣，希望社會是平安的。」

虞承璇日前澄清華航機師尪不是疫情新聞的主角，而自己也不是被隔離，只是剛好合約到期，休息一下而已。（圖／翻攝自虞承璇臉書）

而虞承璇也透露，因為夫妻倆沒有孩子，機師老公可以選擇出勤後在家隔離，自己則搬回娘家，但其實無論隔離幾天，兩人都常常見不到面，她只慶幸老公在家隔離的感染風險較低，但也替按規定在諾富特隔離卻確診的機組員感到難過。

對於最近疫情又爆炸的情況，虞承璇有感而發說：「我累的是看到大家一直互相怪罪、一直瘋狂找箭靶罵個不停、罵得難聽，我看了真的心裡很沮喪。真的沒有人想生病，真的沒有人想害別人生病，這個社會最不缺的就是互相討厭跟罵來罵去。」最後不忘呼籲大家保持冷靜，「想辦法保護好自己和家人，盡可能少跟他人接觸、避免去非必要場所，這樣就好了、這樣就夠了。」

(中時新聞網)