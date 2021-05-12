王柏融賽後登英雄訪問

火腿隊王柏融在今日對上歐力士的比賽中發威，面對強投山本由伸繳出3支2好成績，包含全壘打及一支二壘打，火腿隊攻下的2分都與王柏融有關，最後火腿2比1贏球，賽後他與投手加藤貴之一同登上英雄訪問，小秀一段日文獲得滿堂彩。

山本由伸是歐力士王牌投手之一，這次對決王柏融佔上風，2下瞄準偏高的147公里切球敲出右外野全壘打，這也是他本季首轟，4下王柏融被156公里速球三振，不過第3打席又有發揮，2人出局後逮中148公里直球再敲二壘打，隨後大田泰示敲安送回王柏融。

王柏融賽後與先發7局無失分的加藤貴之一同登上英雄訪問舞台，王柏融上次登上英雄訪問，已經是2019年8月17日，過了近2年王柏融再度在賽後受訪，這次沒有帶著翻譯上台，小秀一段日文向球迷打招呼，「謝謝東京巨蛋的球迷們為我加油。」

賽後日媒《體育報知》還高度讚賞王柏融，封他為「台灣的安打製造機」，目前王柏融打擊率高達4成55，10支安打中有7支是長打，揮別前2年的低潮，終於在第3年有爆發性表現。

此外火腿監督栗山英樹也相當開心，稱讚王柏融是能突破歐力士強投山本由伸的關鍵人物，「表現真的很好，2支都是長打，很棒！很NICE！打得越來越像柏融了。」

(中時 )