日本東京累計新冠肺炎確診近15萬例，1923人不治；大阪確診逾9萬例，1835人不治。專家分析日本疫情居高不下的原因是疫苗接種率低、防疫對策莫衷一是以及高齡人口多。

大阪府今天公布新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，新冠肺炎）確診病例851例，50人不治，累計確診9萬2035例，1835人不治。截至今年1月23日，大阪累計確診死亡人數828人，居日本各地最高，讓大阪府民深感不安。

● 人口高齡化 確診及不治長者比例高

值得注意的是，大阪府調查去年秋季以後的第3波疫情病故者當中，在老人院等設施確診的有107人，占3 成多。

截至去年12月底，大阪的老人院等設施發生群聚感染的件數就有84件，確診死亡人數持續攀升。以確診死亡者平均年齡來看，去年10月以來，東京與大阪死者平均年齡同樣都是超過75歲。年長者確診後出現重症及不治的機率也較其他族群高。

至於大阪府年長者確診比例特別高？大阪府大致整理出的原因是大阪人口高齡化、3代同堂的同居率較東京高，老人院設施多。

以大阪府門真市的老人設施為例，從4月11日兩名入住長者發燒開始到5月7日為止，43名入住者有40人染疫，染疫的長者中有13人病歿。確診長者在老人設施療養，等到病情危急時，多數在送往醫院途中病故。

● 醫療系統飽和瀕臨崩潰

另一方面，大阪府的醫療量能幾近崩潰也是疫情惡化原因。

日本出版社小學館旗下的新聞網News post seven本月10日報導，大阪府民眾對知事吉村洋文的憤怒沸騰。大阪府的重症病床使用率已超過100%，醫療系統瀕臨崩潰。

一家中等規模綜合醫院的護士表示，她朋友任職的小醫院就連確診者和非確診者病患的病床都無法區分。

她痛批，吉村最大的過失就是讓大阪比東京提早一週解除第二度緊急事態宣言，「簡直是火災的火還沒熄就在添油」。

一名在大阪的媒體人表示，約每10名染疫者當中僅有1人能住進醫院治療，其餘的就只能在自家或旅館療養。確診病患療養中，即使呼吸困難也無法住院，陸續發生居家療養者死亡的情形。

● 防疫政策莫衷一是 民眾業者難遵守

日本發生第一波疫情時，吉村很快提出許多防疫對策，一度被讚為「防疫新領導人」，但現在有些原本的支持者對他感到失望。

大阪北新地餐飲業者東司丘興一表示，第一次緊急事態宣言時，北新地的餐飲業者幾乎100%遵守自肅（自我克制營業），但後來愈來愈多業者無法忍耐。

他認為，大阪府若要規範，那就徹底說明防疫對策，包括期限、罰則都訂立清楚，不能想到什麼做什麼，讓人莫衷一是。

大阪府派出糾察隊查看餐飲店是否落實防疫對策、發放補助金給配合防疫的業者等政策，都被民眾批評未能落實、速度太慢。很多業者心想，可能還沒拿到補助金，店就倒閉了。

● 民眾沒信心 疫苗接種率低

彭博（Bloomberg）追蹤全球疫苗接種情形的「疫苗追蹤器」（Vaccine Tracker）數據顯示，截至5月10 日，日本至少接種過一劑疫苗的民眾比例僅占2.4%，在全世界196國當中排名129名，在經濟合作暨發展組織（OECD）37國中敬陪末座。

究其原因，位於神奈川縣的聖瑪麗安娜醫科大學（St. Marianna University. School of Medicine）傳染病學講座教授國島廣之先前分析，這是日本的國民性格使然，日本人對於疫苗的安全性和有效性態度審慎，聽到打疫苗有副作用和風險，接種的意願並不高。

日本朝日新聞先前的民調顯示，民眾被問到「如果可免費接種疫苗，是否願意打」，回答「願立刻接種者」占21%、「再觀察一陣子」者占70%、「不想接種」者占8%。

國島指出，日本能開發傳染病等罕見醫藥品的製藥廠商及新創企業少、有關新藥治療檢驗的醫療機關體制弱，這都是日本疫苗接種率低的原因。

截至昨天，日本先針對醫護相關人員約480萬人施打疫苗，至少完成第一劑疫苗接種的醫護相關人員接種率約41%；65歲以上老人至少完成第一劑疫苗施打的接種率僅約0.7%。

● 疫苗接種慢 技術性問題難克服

日本電視台（NNN）資深媒體人小野高弘在節目上分析，疫苗接種的速度慢，染疫者將增加，屆時日本政府可能不得不再發佈緊急事態宣言。

小野分析，雖然日本首相菅義偉的目標是一天施打100萬劑疫苗，但日本政府相關人士表示，那只是「目標」，若以有效接種流感疫苗的情況來看，一天能施打60萬劑就已到頂。

事實上，為民眾施打疫苗的過程也面臨許多技術上的問題。

日本全國目前有逾1萬處施打疫苗的會場，日本政府預定增為4萬5000處，但有約有2成的自治體表示，即使增加場地，也無法找到那麼多醫護人員。

日本厚生勞動省將徵用持有護士資格、目前未從事醫護工作的「潛在護士」，也考慮讓牙醫師上場。

另一個課題是接種疫苗的預約系統不完備。很多民眾預約接種疫苗，造成系統當機或電話接不通。

行政改革兼疫苗協調大臣河野太郎昨天在例行記者會上表示，行政人員回答民眾一通電話平均要花上15分鐘，通話時間長的話，當然其他民眾就很難打得進來。有些人問的問題多，連與接種疫苗無關的問題也問。

(中央社)