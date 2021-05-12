漫畫家阮光民以童年時光發想創作的《用九柑仔店》，近年除迎改編為電視劇、獲金漫大獎等喜訊外，近日也售出日本版權，預計今年底由日本出版社TWO VIRGINS於日本出版漫畫第1集、第2集，第3集至第5集大結局則將於明年起陸續出版。

阮光民投身漫畫創作超過20年，這是作品第一次售出日本版權，別具意義。阮光民表示，《用九柑仔店》同名改編連續劇播出後，曾在臉書收到來自日本的觀眾私訊，詢問漫畫是否會於日本出版，當時還無法保證，如今成功售出版權，也很欣喜。

此次售出日本版權契機，來自駐日台灣文化中心與文策院合作的線上漫畫夜市企劃。漫畫家左萱將25位台灣漫畫家的作品，巧妙融入民眾常見的夜市風景，將台灣漫畫介紹給日本各地民眾。隨網頁捲動，觀者從廟宇出發，途經台灣獨有的小綠人行人專用號誌，一一駐足將漫畫書名作菜名的蚵仔煎攤、洋溢浪漫氣息的戀愛漫畫雪花冰攤等多種攤位。

洋溢暖心氛圍的《用九柑仔店》，靈感源自阮光民從小幫阿公顧柑仔店的時光。他將阿公的雜貨店名直接作為作品名，「用九」兩字除在台語上唸來有「用久」之意，也代表「平常需要的十樣東西，有九樣都可以在這裡買到」。漫畫則描述一名迷茫上班族為阿公返鄉經營雜貨店的種種歷程，自2016年起陸續出版5集，並於2019年改編為電視劇。

《用九柑仔店》是阮光民第二部改編為電視劇的漫畫作品，第一部2010年出版的《東華春理髮廳》。阮光民透露，今年將再重新編修這部作品，並推出第2集，近期正努力趕稿中。

(中時 )