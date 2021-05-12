12日用電量改寫今年新高 歷年5月第三高 21:432021/05/12 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期沒下雨又遇上天氣炎熱，台電表示，12日全天各地氣候炎熱，最高用電量發生在下午2點01分達到3,666萬瓩，創下今年用電新高，史上五月用電第3高。今天的備轉容量率約10.01％，備轉容量366.9萬瓩。 面對用電量不斷攀升，台電說12日太陽光電發電量推估達350.2萬瓩，能有效成為發電來源，對於穩定挹注尖峰用電，有很大的幫助。 和泰車Q1每股大賺9.16元 改寫上市車商單季獲利新高 玉米狂飆 今年來已漲5成 (工商 ) #用電量 #萬瓩 #台電 #用電 #今年新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華立飆風 Q1獲利創同期新高 11:152021/05/12 財經 房市熱助稅收 土增稅契稅豐收 04:102021/05/12 產業特刊 《半導體》致新Q2營收續拚高 估2023年前都是「賣方市場」 15:412021/05/12 財經 國營企業第1 台電亞灣成立5G AIoT辦公室 17:022021/05/12 寶島 環署與雲林縣攜手強化六輕空污減量 12:012021/05/12 財經 南寶Q1營收創同期新高 EPS年增近三成 更比疫前2019年首季成長近一倍 16:012021/05/12 財經 永冠-KY出貨、營收及獲利均報喜 12日法說會 11:182021/05/12 財經 《金融》國銀對中小企新增放款 Q1達成率已逾全年1／2 08:032021/05/12 財經 炎熱高溫 用電飆3642.5萬瓩再創今年新高 18:502021/05/12 財經 《半導體》南茂成長動能旺 法人看好獲利創高 11:262021/05/12 財經 本土確診暴增掀搶購潮 財經網美曝2種產品最快被搶光 19:442021/05/12 財經 財經熱門新聞 美股泡沫破滅近了？關鍵數據有異狀 達里歐稱拜登是禍首 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 無須護盤？台股遭狙殺崩千點 8大官股驚見「賣積求榮」 - 財經 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 失業救濟給太多 美國9共和黨州決砍每周300美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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