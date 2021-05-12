長期沒下雨又遇上天氣炎熱，台電表示，12日全天各地氣候炎熱，最高用電量發生在下午2點01分達到3,666萬瓩，創下今年用電新高，史上五月用電第3高。今天的備轉容量率約10.01％，備轉容量366.9萬瓩。

面對用電量不斷攀升，台電說12日太陽光電發電量推估達350.2萬瓩，能有效成為發電來源，對於穩定挹注尖峰用電，有很大的幫助。

(工商 )