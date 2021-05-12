嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）近日出現多起本土病例，國內疫情日趨嚴峻，政府機關及民間團體防疫進入警戒狀態。因應疫情升溫，華南銀行全面提高防疫標準，在4月29日即進行總行大樓及各營業單位大規模消毒作業，並於5月11日起，遵循中央流行疫情指揮中心公布之「第二級疫情警戒標準」，實施集會活動管制，延期或取消室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

華南銀行也將視疫情發展，針對個案活動軌跡及接觸史，隨時進行行舍消毒，並正研擬員工居家辦公計劃，以備不時之需。

華南銀行總行單位自5月12日起陸續啟動異地備援辦公，人數將超過300名，以松江大樓、長安大樓、圓山大樓及中壢大樓作為備援辦公室，客戶服務中心以中壢大樓為備援辦公室，集中作業中心北、中、南票據中心互為備援，各營業單位以鄰近營業單位互為備援，並將全面設置防疫隔板，確實執行來行客戶量測體溫、佩戴口罩、使用酒精消毒及實聯制，以預防疫情升溫期間群聚增加染疫之不確定性，確保維持正常營運。

華南銀行更強調，全行員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給，優於法令規定。

同時，身為國內中小企業放款量前三大的華南銀行，積極配合政府政策，支持產業發展，期以具體行動支持受疫情影響之企業戶及個人戶共同度過疫情難關。

(工商 )