港媒報導，在港股上市的新能源車企恒大汽車遭大股東恒大集團拋售。銷售文件顯示，恒大集團將以每股40.92元出售最多3億股，和12日收盤價51.51港元相比折讓20％，換算下來套現最多122.76億港元。

香港經濟日報報導，恒大汽車12日收報51.15港元，升1.1％，成交3.55億港元。

值得注意的是，恒大汽車於1月份曾公布向數名投資者增發新股，當時公司募得260億港元。當中，華人置業大股東兼行政總裁陳凱韻、中國燃氣主席兼總裁劉明輝分別認購30億元，成宇控股有限公司、上宇有限公司、翠林全球投資分別認購50億元。

此外，恒大汽車12日還在港交所其在國內外共申請專利3,012件，其中已獲得授權專利1,355件。恒大汽車稱，這些專利涵蓋純電動底盤架構、懸架系統、轉向控制、制動控制、整車控制、熱管理系統、電芯、電池模組、電池包、電池管理系統、電機和電控、電子電氣架構、車身和內外飾、車聯網、自動駕駛、生產製造、智慧充電等核心領域。

(工商 )