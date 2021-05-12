疫情再起，不斷變異的病毒加重病情蔓延。漫畫家、繪師蚩尤利用新冠肺炎難以捉摸的特性，將疾病擬人化為一位性別不明、身高不明、真面目是謎的神秘駭客，在因疫情而人心惶惶之際，備受迴響。

在衛服部疾病管制署協助下，蚩尤長期將各式各樣的疾病擬人化為圖像，運用巧思，將大眾難以消化的病徵資料，一一立體化，成為圖像人物細節。去年10月，他將COVID-19打造成自2019年12月橫空出世的駭客，引起萬人關注。呼應近日疫情變化，這幅擬人化圖像也重新吸引大眾討論。

蚩尤筆下的嚴重特殊傳染性肺炎性格駭客，個性善變、隨心所欲，興趣是嘗試各種新事物，擅長變裝並伺機潛入各地散播惡意病毒，目前尚未有人看過真面目。最愛人群、熱鬧，最討厭的是洗手、戴口罩、藥物。

蚩尤表示，繪製疾病以來，COVID-19因疾病特點多，且病毒變化快，成為最難著手描繪的疾病。疾管署也表示，COVID-19這個角色是創作角色中設計發想最為困難的角色之一，由於COVID-19是一個新興的傳染病，國際間尚無法釐清其源頭，也未完全了解此疾病，隨疫情演進，相關疾病資訊也不斷更新。

疾管署表示，沒有足夠且精確的背景資料，對創作者發想角色來說有一定程度的影響。從去年初疫情開始之後，其中經過多次提案及調整，直到去年中才與繪師討論出較具體的角色輪廓，並進而創作出目前大家所看到的樣貌。

疾管署表示，COVID-19身上的服裝以多種材質組成，並結合不規則線條剪裁，代表此疾病尚有許多未知及不確定性；其臉上以金色冠狀面具遮掩五官，代表此疾病是由冠狀病毒引起。角色背靠著冠狀病毒形狀的懶骨頭，懶骨頭四周的黑色金屬手臂則代表冠狀病毒外套膜上的棘蛋白。身後的背景為各國新聞組成的電視牆，地板則有世界地圖的圖樣，象徵目前COVID-19仍在全球各地肆虐。

(中時 )