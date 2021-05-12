黃靖倫樂與林柏妤組CP。（TVBS提供）

黃靖倫、林柏妤在TVBS《女力報到-愛情公寓》終於配對成功，情感直接大躍進，一吻再吻，讓觀眾拍手叫好。黃靖倫透露自己已加入《女力報到》1年7個月，首次配對CP成功，他說：「終於被配對心情很愉悅，一直很擔心自己是『單身狗』形象，這次CP證明我這個形象還是可以被祝福的。」

戲裡黃靖倫飾演的黃韋綸與林柏妤飾演的韓林上演「幻想吻」、「醉酒壁咚吻」，一場韓林演拍戲，練戲時幻想演搭檔的另一半竟冒出黃韋綸的臉。黃靖倫說：「幻想的那一場我沒有想到需要親嘴，所以一點準備都沒有，到現場才發現，原來要親！」而另一場酒醉的戲比較複雜，兩人大概拍了五、六次，因為要別人撞到後兩人誤打誤撞親下去，又塑造像壁咚的情境，黃靖倫說：「很擔心我向前衝的力道把柏妤的鼻子給壓扁了。」

問及吻戲準備，黃靖倫除了做好口腔清潔，更貼心詢問林柏妤喜歡的水果，挑選水果味的口香糖，也分享林柏妤送了口氣清新劑。黃靖倫開玩笑說：「我收到很開心，但想說這個只有跟妳對戲的時候才會用，擔心很快就用完了。」

黃靖倫聊起拍攝過程，大讚林柏妤非常大方，「拍吻戲完全不會覺得扭扭捏捏，要接吻就直接很乾脆的就來這樣，柏妤唯一的擔心是我有沒有跟我老婆說有吻戲」，他也自曝戲裡的親吻橋段，不會特別跟老婆報備，「老婆應該會明白這是為了工作，不過後來柏妤建議我要跟老婆講一下，她可能擔心被暗殺（笑），我就有跟老婆報備，老婆的反應就是明白，這是為了工作。所以應該OK的」。

(中時 )