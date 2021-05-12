案1217女確診個案於5月7日參加萬華青龍宮進香團，當晚在嘉義縣布袋嘉應廟晚餐，隔天到新塭嘉應廟參加「衝水路、迎客王」祭典，當天活動有超過1千人參加，消息一出，引發地方恐慌，而「衝水路、迎客王」祭典，赫然發現，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘與翁重鈞也到場參與盛事。

「衝水路、迎客王」為嘉義地方盛事，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘與國民黨立委翁重鈞都到場參加，不過，幸好他們全程都有戴口罩。

女確診個案參加的進香團曾到嘉義縣，嘉義縣衛生局強調，已派員到她經過停留之處消毒，也呼籲那段時間出入那些處所者自主健康管理。女確診者與翁章梁等3人全程都有戴口罩，距離超過百公尺以上，研判沒有感染的疑慮，不需要隔離或自主管理。

個案1221來自萬華，5月7日參加萬華青龍宮為期2天的進香團，沿途去過鹿港竹安宮、芳苑普天宮、北港朝天宮與布袋嘉應廟，當晚在嘉義縣布袋嘉應廟晚餐，夜宿台南市南鯤鯓香客大樓。第二天上午參加「衝水路、迎客王」祭典，在新塭嘉應廟午餐後，再搭遊覽車返回台北。

(中時新聞網)