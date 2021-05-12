新北警規畫3天北宜公路測速大執法。（新北市交通警察大隊提供）

新北市於北宜公路19至23.1公里設有區間平均速率執法系統，自2019年4月起實施後違規減少99％、事故減少47％，且實施迄今未發生A1交通事故，成效良好，但因近來民眾質疑設備資訊安全性，新北市已配合交通部政策暫停使用，新北警已洽詢第三方公正單位刻正辦理系統檢測，待設備確保無資安疑慮後，將儘速恢復執法。

北宜公路今年迄今死亡車禍已較去年同期增加4件，統計1至4月已於北宜公路沿線取締4603件超速違規，新北警規畫於5月14、15、16日連續三天實施測速照相大執法，除既有的固定式測速照相設備13處，並規劃10處移動式測速照相點位，運用設置警52告示牌提醒用路人，以及增加機動巡邏實施交通稽查，以有效防制事故發生。

有關民眾反映北宜公路速限過低，公路總局3月會勘決議15.7K至17.6K及35.3K至37K等2路段速限調整至50公里，並於牌面設置及公告後實施。

新北警呼籲，北宜公路路況多變，用路人應有危機意識，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，另科技設備停用期間仍應遵守相關交通規則，這段時間會持續觀察事故及車流變化情形，並規劃機動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢的等複式勤務，防範交通事故。

(中時 )