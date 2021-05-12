(22：55 更新內文)美國勞工部周三(12日)盤前公布報告，隨著美國經濟復甦前景強勁、原物料短缺造成的價格上揚，4月消費者物價指數（CPI）年增率高達4.2%，創2008年金融危機以來最強增幅，核心CPI年增3％，均較預估值還大，這使得美國聯準會面臨調整貨幣政策壓力更加沉重，道瓊期指也在消息公布後一度下挫超過200點。道瓊指數周三開盤下跌51.27點、以34,206.4點開出，那斯達克指數則是大跌近150點。

接近晚間11點，各大指數跌幅擴大，其中半導體股、科技股殺最兇，台積電ADR更是重挫4%。

截至台灣時間12日晚間10點55分，道瓊指數下跌348.34點或1.02%、暫報33,920.82點；標普500指數下跌50.63點或1.22%、暫報4,101.47點；那斯達克指數下跌274.31點或2.05%、暫報13,115.12點；費城半導體指數下跌95.56點或3.21%、暫報2,880.45點。VIX指數(恐慌指數)大漲10.67%、暫報24.17點，逼近3月初美股大跌的高點。

蘋果、亞馬遜、Google、臉書以及微軟股價全面下挫超過2%，電動車大廠特斯拉股價下跌2.46%、暫報602.03美元。

半導體股方面，台積電ADR股價重挫近4%、暫報108.46美元；聯電ADR股價大跌超過7%、暫報8.34美元，同時台指期夜盤下跌145點、暫報15,552點，台股明日恐面臨半年線保衛戰。

通膨表現在上月迎來大幅增速，4月CPI年增達4.2％，遠遠超過市場預估的3.6％，主要跟去年基期低、能源與原物料價格勁揚有關。月增達0.8％，預期為0.2％。

扣除食品和能源價格的波動，核心CPI較2020年年增3％，月增達0.9％，預期分別為2.3％和0.3％。

E*Trade Financial的董事總經理Mike Loewengart表示，市場一直徘徊在歷史高點附近，過高的通膨預期會讓美股出現回調。不過Fed一再強調目前的通膨陡升是暫時的，不會輕易調整寬鬆的貨幣政策，但市場都認為這只是一個開端，所以有待觀察。

(中時新聞網)