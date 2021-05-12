韓國有許多不同類型的綜藝節目，無論是音樂節目、選秀節目或旅遊節目等等，都獲得國內外觀眾喜愛，甚至造成其他國家紛紛模仿風潮；近期真人秀節目《獨立萬歲》中，一名網紅Jae Jae（李恩宰）點了「菠菜烤雞」，吃得津津有味勾起現場來賓好奇心，錄影當下全部低頭滑手機搜尋，讓男主持人金希澈看了氣炸，讓場面變得格外爆笑。

真人秀節目《獨立萬歲》是讓為獨自過生活的藝人或網紅，挑戰自己一個人開始新生活的內容，從找房子、布置住處到搬進去生活，讓觀眾看他們每週成長，男團Super Junior成員金希澈是主持人；最新一集節目中，網紅Jae Jae在家裡點了一份「菠菜烤雞」外送，就在鏡頭前大快朵頤，讓現場來賓很訝異。

主持人金希澈覺得來賓們錄影中滑手機很荒唐。(圖/ 摘自JTBC影片)

對於一般人來說菠菜和烤雞平時都能吃到，但兩種東西放在一起，不禁讓來賓們和金希澈都驚呼，「這樣真的好吃嗎」；沒想到來賓們被她吃得津津有味的樣子，好奇地拿出手機搜尋「菠菜烤雞」，想知道到底有多好吃，但金希澈看到這幕覺得荒唐，一臉氣得直呼「現在還在錄影，這是在幹嘛」，眾人才想起正在錄影工作，急忙邊道歉再把手機收起來。

這段畫面也被網友瘋傳討論，覺得來賓們為了美食失了魂的模樣太爆笑，「菠菜烤雞魅力太強大」、「聽說本來就要排隊排很久，看來之後很難吃到菠菜烤雞了」、「來賓全部低頭滑手機的樣子真的很好笑」；一些沒吃過的網友則表示，「看了真的很好奇味道」、「好想吃吃看」。

(中時新聞網)