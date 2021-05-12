女股神連日大賣蘋果持股。由伍德(Cathie Wood)操盤的方舟投資管理公司周一申報再賣出逾8.7萬股蘋果持股，繼上周四大砍蘋果後，短線減碼幅度逼近7成。

方舟投資管理公司申報旗下方舟金融科技創新ETF周一再出脫87,560股蘋果，金額約1,110萬美元，減碼幅度超過三成，賣股後蘋果總持股降至200,387股。

方舟上周四才剛拋售298,505股的蘋果，以當日收盤價計算，總共變現約3,873萬美元，減碼幅度超過5成。

蘋果上周四收低1.3％，周一更大跌2.6％。蘋果去年成為史上第一家市值破2兆美元的企業，原本市場分析師看好股價持續上漲，但自1月底股價創新高後，股價震盪走低，不但年初的漲勢全數吐光，年來表現還翻跌逾5％。

除了蘋果，上周四方舟還減碼科技大廠Alphabet，共賣出1,349股，落袋約300萬美元，減碼幅度超過1成。另大賣雲端軟體供應商Fastly共146萬股，變現6,190萬美元。

伍德最近操作策略為賣出流動性高的大型科技股，加碼短線跌深的小型股，以加密貨幣交易所Coinbase為例，方舟周一就再斥資977萬美元買進33,300股的Coinbase。

Coinbase與Palantir皆為方舟的主要持股，但近來股價表現低迷，今年迄今跌幅均超過20％。

受到科技股重挫的衝擊，方舟旗艦創新ETF股價連連破底，周一更一舉摜破100美元重要支撐，改寫近半年新低。

方舟將大量資金押注在特斯拉、Square與Roku等企業，這些持股近來表現同樣弱勢，特斯拉今年初一路狂飆，最高一度逼近900美元，但周二盤中一度摜破600美元。

儘管盤勢震盪、操作績效備受質疑，伍德上周五上媒體指出，她喜歡目前的股市格局。

(工商 )