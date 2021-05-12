（隨著疫情升溫，業者認為量販超市通路搶購潮恐再現。圖為消費者搶買泡麵等民生物資。圖／家樂福提供）

國內新冠肺炎疫情拉警報，民生通路恐慌搶購潮恐再現！國內量販超市通路包括家樂福、愛買、全聯，12日來客數跟業績明顯增加，民眾主要購買衛生紙、泡麵、罐頭、防疫抗菌等商品，就連線上購物、外送訂單都有明顯增加。業者表示，若隨著疫情增溫，不排除去年3月的恐慌搶購囤貨潮恐再現！

家樂福表示，旗下量販、超市通路人潮從12日中午開始陸續湧入，部分位於社區的分店人潮更已超越假日，公司緊急加派人員服務，晚上下班後人潮更明顯，整體來客數比往常假日高出約二成，全台分店除持續補充上架貨量，並要求民眾入場配戴口罩，保持社交距離，配合入口量額溫與酒精消毒、美食街實聯制等措施。

此外，線上購物部分也明顯激增，截至晚間9點，家樂福指出，線上購物訂單已經接近二萬單，可望突破單日新高紀錄，甚至超過去年3月台灣確診案例破百的訂單高峰，觀察顧客主要購買防疫商品，包含口罩、洗手乳、乾洗手、消毒水、漂白水等，還有米、泡麵、罐頭、餅乾零食、衛生紙等民生物資。

愛買也表示，12日下午疫情指揮中心和各市府記者會後，愛買量販雙北賣場的來客數明顯增加三成，民眾大多採買衛生紙、泡麵和抗菌防疫商品；同時，愛買線上購物也在記者會後訂單數增加二至三成。不過愛買強調，目前賣場整體貨量都充足，請民眾不用擔心。

因應疫情升溫，愛買也表示，除了落實原有的戴口罩、量體溫、消毒等防疫措施外，即日起新增餐廳、美商街用餐實施「實聯制」，鼓勵民眾將餐廳餐點、賣場麵包和熟食外帶食用，以及入口處和生鮮區提供一次性手套，避免接觸感染。

截至12日傍晚，全聯表示門市業績已較平日成長二成，主要熱銷商品是口罩、酒精等防疫用品，銷售成長三至四倍，另外，民生用品如泡麵、罐頭、衛生紙等平均成長約二成；至於全聯外送業績也較上周平均成長超過30％，主要外送商品仍以生鮮蔬果為主。

(工商 )