大陸國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議，會上決定將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到2021年底，並加強對受疫情持續影響行業企業的金融支援。

中國政府網公布的新聞稿稱，李克強指出，2021年就業壓力依然較大，要繼續堅持就業優先，特別是中小微企業穩定就業、重點群體就業的政策支援。

會議決定，一是繼續實施失業保險穩崗返還政策。上年度失業保險基金結餘備付期限在1年以上的統籌地區，2021年可對符合條件的大型企業按不超過上年繳納失業保險費的30％返還、中小微企業按不超過60％返還。

二是將2020年實施的職業培訓、技能提升和高校畢業生見習補貼及發放失業補助金和臨時生活補助、支持高校畢業生基層就業等政策延續至2021年底。三是加大對「雙創」的政策支持，推進實施創業擔保貸款及貼息，促進高校畢業生自強自立、就業創業。

為加大對受疫情持續影響行業企業的金融支持，會議確定，一是引導民航企業與金融機構用好用足應急貸款政策。加強對文旅企業及線下零售、住宿、交通運輸等其他受疫情影響較大行業的定向金融服務。

二是進一步加強小微金融服務。試點建立個體工商戶信用貸款評價體系，提高融資便利度。支持發行不低於人民幣3,000億元小微企業專項金融債。確保五家國有大型商業銀行普惠小微貸款增長30％以上。三是引導金融機構圍繞市場主體有針對性做好區域融資支援，促進相關地方改善營商環境和金融生態。

會議要求，要跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。

(工商 )