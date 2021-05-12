（統一今年首季獲利重返成長軌道，歸屬於母公司稅後淨利54.05億元，年增20.95％。圖為統一在大陸主打中高價位的生活麵「湯達人」。圖／劉馥瑜）

走出去年疫情陰霾，食品龍頭統一企業今年首季獲利重返成長軌道！12日董事會通過第一季合併財報，合併營收為1,154.62億元，年增6.62％；歸屬於母公司稅後淨利54.05億元，年增20.95％；單季每股賺0.95元，亦高於去年同期的0.79元。營收、獲利、EPS均創同期新高！

值得一提的是，統一集團董事長羅智先日前公開表示，統一要整合集團內所有物流體系，在全台打造物流園區，提升物流效益。而該計畫也在積極落實中，今年2月統一新設立統流開發公司，由統一企業100％持有，目前實收資本額1,000萬元，預計將增資到10億元，未來發展值得關注。

統一集團事業體龐大，去年因部分轉投資事業受疫情衝擊，影響獲利表現，以致去年首季歸屬母公司稅後淨利年減15.3％，但今年重返成長軌道。針對首季成長動能，統一表示，主要是本業堅持價值營銷，獲利穩定，加上轉投資獲利增加，整體營運動能佳。

從幾大主要轉投資來看，統一間接綜合持股71.35％的統一中控首季稅後淨利為人民幣3.78億元，年減10.9％，統一表示，主要係去年第一季有入帳出售合肥統一部分土地及建築物收益（人民幣0.61億元），若扣除此一次收益，獲利仍增長。

另，統一持股45.4％的統一超商首季稅後淨利27.10億元，年增6.1％，主要係台灣7-ELEVEN持續加速拓點，以及其轉投資獲利挹注。截至今年3月底，全台7-ELEVEN門市達6,134家，首季短短三個月「淨增加」110店，換算一天新開超過一家，且總店數對比去年同期年增6.66％，在快速展店下，也推升台灣7-ELEVEN本業營收創單季歷史新高。

此外，統一持股45.55％的包裝容器大廠統一實業首季稅後淨利1.86億元，對比去年同期虧損0.9億元，獲利增加2.76億元，統一表示，主要係飲料包裝業務及鐵產品之營收及毛利增加，致本期淨利轉虧為盈。

至於統一持股37.94％的製藥公司台灣神隆首季稅後淨利0.9億元，年增155.2％，統一表示，主要係為新藥委託開發及製造業務，與針劑事業業務之營收毛利成長所致。

(工商 )