疫情風暴快速來襲，觸發台股敏感神經，散戶猶如驚弓之鳥，賣壓傾巢而出，形成多殺多局面，12日盤中最大跌點高達1,417.86點，直接摜破半年線支撐，創史上盤中最大跌點，然而接近午盤時，低接買盤大舉湧入，強拉台積電、聯電等權值股，護國神山在此信心動搖時刻扮演穩盤的關鍵角色，多頭逐漸收復大半失土達737.1點，創史上最長的下影線，收在15,902.37點，上市櫃成交金額再創新高，達8,863億元，連兩天呈現價量背離情形。

第一金投信認為，由於當前籌碼相當混亂，疫情似有擴大跡象，短期盤勢及人氣指標族群進入劇烈震盪的整理型態。

其中，台股於4月28日後即不斷出現價量背離的訊號，但因為航運、鋼鐵等傳產的強勢表態，加上金融股的助陣，多頭人氣維持不墜，加權指數力撐在17,000點之上，然而近兩日疫情突然升溫，防疫措施可能升級，短打資金紛紛開溜，兩個交易日大盤就跌掉了1,333.24點，盤中季線跟半年線相繼失守，5、10、20日均線下彎，顯示盤勢將進入整理階段，同時下波主流也可能跟著換人。

此外，今年以來融資餘額一路攀升至4月29日的2,740.63億元，增幅高達46％，遠超過台股20％的漲幅，同時與年線乖離達28.9％，加以當沖盛行，將成交量推升至誇張的7,000億元，在在顯示不論籌碼、技術指標、成交金額均已過熱，盤勢應適度降溫與修正，疫情的爆發讓這波瘋狂的行情休息。

對於後市看法，第一金投信認為，可觀察幾點，再逢低進場布局。

一是交投降溫、價量背離風險消退，12日集中市場成交量高達7,728億，較11日再放大，但跌幅卻更大，價量背離的風險仍未消除，可待疫情擴大風險解除，量縮價穩及半年線未失守，再開始進場布局。

二是法人歸位、投機風降，籌碼趨穩定，今年以來，外資在集中市場累計賣超達3,560億元，但融資餘額至11日仍大增702億元，買超主力顯然落在螞蟻雄兵上，加以當沖占比攀過40％以上，投機風氣過盛，致使籌碼越來越混亂，若浮額未能有效沈澱，外資賣多買少，盤勢整理時間恐拉長，並讓大跌大漲的劇烈震盪現象不斷上演。

三是電子獲利攀升，重回主流，類股再次輪動，自2月中回檔整理後，電子類股休息將近3個月了，並在860點附近形成短期M頭，12日一根長黑棒更是領先摜破半年線支撐，表現相對弱勢。隨著傳產股炒作行情降溫，搭配第二季營運持續爆發，資金可望重回電子類股，屆時類股再次良性輪動，盤勢將有機會再次上攻17,000點。

(工商 )