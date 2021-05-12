立法院財政委員會今日審議《稅捐稽徵法》、《土地稅法》以及《房屋稅條例》3大修正案，其中最受外界關注的是稅捐稽徵法第41條修正未來逃漏稅的話，罰則將會加重。

財委會通過立委林楚茵所提修正案，將來利用詐術或其他不正當手段逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑外，併科罰金從現行的6萬元調高到1000萬元，也就是說，未來若用詐術逃漏稅的話，面臨刑責外罰金最高可達千萬元。

但是，這次稅捐稽徵法修正則保留2條條文院會協商，首先是28條如果錯誤歸因政府所導致的溢繳稅款者，納稅義務人的請求權財政部希望可以最長為10年，但是多數立委則支持無限期。

以及第43條，教唆或幫助逃漏稅者朝野都有共識加重罰則，處3年以下有期徒刑，併科罰金可以到100萬元；但針對稅捐稽徵人員如果洩漏個資，如財產、所得、營業納稅等資料，現行僅處分1萬到5萬元的罰鍰，財政部願意提高至10萬元，但是立委希望是現行的10倍，也就是罰10萬到50萬元。

《房屋稅條例》修正房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，排除法人、自然人限制3戶內，藍委希望與囤房稅綁定修正，所以條文雖然財委會審議通過，但是仍送院會保留協商。

《土地稅》則是依據大法官釋憲，非都市土地編定為交通用地，且核定為公共設施用地者，在被徵收前移轉，可比照「都市土地」免徵土增稅，爭議較小順利過關，近期可望完成二、三讀完成修法。

(中時 )