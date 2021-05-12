張震嶽、美秀集團演唱會宣布延期。（Red Bull提供）

張震嶽、美秀集團原定在6月5日於高雄巨蛋舉辦「RED BULL SOUNDCLASH 2021演唱會」，豈料因疫情影響，宣布因應指揮中心最新公告，為顧及所有人員的健康安全，Red Bull經審慎評估各面向考量，原定演唱會將暫延至7月31日。

對此，已購票的消費者，後續退票辦法將盡早公佈，請關注Red Bull SoundClash官網或KKTIX。Red Bull SoundClash演唱會活動網站，感謝所有參與者的體諒與配合，造成不便，敬請見諒。結合各式音樂風格、重新詮釋經典的 RED BULL SOUNDCLASH 再次隆重登台，繼2016年由傳奇樂團糯米糰PK娃娃魏如萱的拼歌大戰，造成樂迷轟動。

本次以「幹什麼東西」作為尬歌演唱會的主軸，由花蓮月眉人「張震嶽」作為台灣東部代表PK代表台灣西部、家鄉在嘉義的「美秀集團」，展開的台灣東西音樂大戰，這場Battle演唱會將以六回合的「尬歌」來進行一場音樂大對決，依回合進行暖身表演、翻唱指定曲、接力翻唱、DJ挑選三種曲風的改編連發，張震嶽和美秀集團還會各自邀請神秘嘉賓助陣飆歌，最後也將同聲合唱壓軸歌曲。

(中時 )