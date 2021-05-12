疫情指揮中心今(12)日宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者。其中基隆確診婦人（案1217）傳出曾到高雄進香，市長陳其邁稍早證實她在高雄待了長達12小時。對於疫情擴大，前高雄市長韓國瑜今晚表示，「在這個非常時期，任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌，讓我們對防疫隨時保持警覺心，一起攜手度過這一波疫情挑戰」。

前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

韓國瑜12日晚間PO出一張圖，並提及，「疫情的急遽升溫讓不少人感到相當憂心，在這裡要提醒各位好朋友，疫情期間減少非必要的出門聚會，平時一定要記得勤洗手、戴口罩，人與人之間保持社交距離，我明白在這個非常時期，任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌，讓我們對防疫隨時保持警覺心，用安全的方式關心身邊親友，一起攜手度過這一波疫情挑戰」。

根據高市府衛生局疫調發現，案1217為基隆50多歲婦人，曾在5月1日下午隨進香團到高雄進香並參加晚宴，隨後在香客大樓住宿，於2日上午離開，目前正調閱相關監視器，細查是否還有相關的接觸者。

中央流行疫情指揮中心表示， 目前仍處於第2級的「出現感染源不明的本土個案」階段，還未進入第3級的「單周出現3件以上社區群聚」，不過雙北都已宣布防疫進入準第三階段。

今天台灣新增了16起本土案例，疫情的急遽升溫讓不少人感到相當憂心，在這裡要提醒各位好朋友，疫情期間減少非必要的出門聚會，平時一定要記得勤洗手、戴口罩，人與人之間保持社交距離，我明白在這個非常時期，任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌，讓我們對防疫隨時保持警覺心，用安全的方式關心身邊親友，一起攜手度過這一波疫情挑戰！ #台灣加油 #防疫第一 #感謝辛苦的醫護同仁 由韓國瑜發佈於 2021年5月12日 星期三

(中時新聞網)