近20年來，俄羅斯最重要的國家節日，是5月9日「衛國戰爭勝利紀念日」，這一天納粹德國宣布投降，如今成為俄羅斯國慶節一般的存在。每年的勝利日都有閱兵式，也連帶成為俄國最大的軍事裝備年度展覽活動，之一，展示了俄羅斯最新最豐富的武器系統。以下是今年的遊行中，俄國展示的5種值得注意的頂級武器系統。

1.「阿瑪塔」(Armata)戰甲車家族

從2015年起，勝利日遊行的重頭戲都是俄羅斯最新式的T-14「阿瑪塔」主力戰車，之後不久，又以此車底盤為基礎，開發其他不同功能的戰甲車，可稱為「阿瑪塔家族」。T-14具有無人砲塔、新式主砲，還有主動防護系統，號稱超越時代的下世代主戰車。T-15則是重型步兵戰車（IFV），主武器是30公釐機炮，副武器是 7.62公釐機槍，和4枚9M133型反戰車飛彈。車組人員為3人(車長、駕駛、武器手)，另可乘坐6名步兵。T-15重達48噸，是目前全界最重的步兵戰車

RS-24 「亞爾斯」(Yars)洲際彈道飛彈。(圖/美聯社)

2.RS-24 「亞爾斯」(Yars)洲際彈道飛彈

從冷戰時代開始，紅場閱兵必定要有毀天滅地的洲際彈道飛彈(ICBM)，如今的俄羅斯也不例外。今年勝利日遊行中，俄國只展示1種ICBM，就是RS-24「亞爾斯」。北約稱其為SS-27 Mod 2，因為北約普遍認為它是RS-12「白楊樹」(Topol-M)、北約名SS-27的變體。對此俄國一貫都說RS-24是全新設計的。據報導，亞爾斯配備了至少3個機動可控返航式彈頭，可使用核彈頭，但也能精準打擊。專家認為，亞爾斯有機動車版本，也有固定發射窖，可以確定的是，它是俄國最主力的ICBM，正在逐步取代前一代的白楊樹系列。

俄羅斯製造的URAN-9戰鬥機器人可以算是半自主武器，已在敘利亞戰場上進行實戰試驗，但表現不佳。（圖／衛星通訊社）

3.「烏蘭9」(Uran-9)無人戰鬥車、戰鬥機器人

「烏蘭9」是俄羅斯最獨特的新型國防裝備之一，它最早出現在2019年，當時稱為「無人作戰地面車輛」（UCGV）。（本質上是無人駕駛坦克）。它的武裝與第1段提到的T-15步兵戰車完全一樣，都是1挺30公釐機炮、1挺 7.62公釐機槍、4枚反戰車飛彈，差別只在烏蘭9沒有人，所以體型也小了很多。烏蘭9是遠端搖控，強大的火力可穿梭在致命的戰場，而不會有人員生命的危險。最近有消息顯示，烏蘭9在敘利亞內戰期間前往實戰測試，官方沒有提到它的表現如何。不過一些獨立媒體人稱，表現並不好，射程和瞄準能力均受到戰場環境限制，操作員只憑著回傳的影像資料，很難即時判斷如何為友軍提供火力支援。

MiG-31機腹的KH-47M2「匕首」 (圖/俄羅斯國防部)

4.Kh-47M2「匕首」(Kinzhal)飛彈

「匕首」飛彈最早是在2018年閱兵式中亮相，安裝在MiG-31K高速攔截機之下，做為空載式遠程打擊武器。據俄國官方的說法，憑著MiG-31的高空高速加乘，「匕首」飛彈可達到3000公里的最大射程，再加上13馬赫的最高飛行速度，它可以遠程攻擊美國的航空母艦，或是轟炸美國的飛彈防禦網。

俄羅斯S-400防空飛彈系統。（取自中國軍網）

5.S-400「凱旋」( Triumf)防空系統

S-400防空系統( 北約稱為SA-21 「咆哮者」Growler)是俄羅斯近幾年最有名的武器之一，自然也是勝利日遊行的重點。它是俄羅斯第2代的相陣雷達防空系統，比前一代的S-300在性能上高出許多，具有主動索敵與多目標接戰能力，因此用途也更為廣泛，舉凡高空域防禦、區域防空、反彈道、反巡弋飛彈都可以勝任，射程在30公尺~400公里之間。不過它目前最大的影響，是分裂了土耳其與北約的關係，土耳其堅決要購買S-400，導致與北約、美國的關係惡化，美國還把土耳其逐出F-35的生產團隊。

(中時新聞網)