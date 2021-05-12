中央流行疫情指揮中心今(12日)晚更新宜蘭遊藝場群聚事件公共場所活動史，因有確診者於5月10日晚間進出全聯宜蘭嵐峰門市，提醒曾涉入確診者足跡的民眾，須進行自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，若外出請正確佩戴口罩。

指揮中心今天下午公布宜蘭遊藝場群聚個案足跡，除銀河遊藝場外，確診者還曾出入三媽臭臭鍋羅東中山店、老將自助餐、八方悅鍋物羅東店、久千代海鮮百匯餐廳，晚間新增全聯宜蘭嵐峰門市。

指揮中心更新遊藝場群聚事件最新足跡，確診者曾到宜蘭全聯嵐峰門市。（圖／指揮中心）

宜蘭遊藝場群聚事件至今已有8人確診，除昨日5例，今日新增3案例，其中案1231為國小學童，該校於今日下午宣布將停課2天，由於遊藝場群聚感染源不明，個案活動史及接觸史也仍持續調查中，民眾須提高警覺。

指揮中心提醒，曾涉入確診者足跡的民眾，5月24日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

全聯福利中心晚間發布聲明強調，宜蘭嵐峰門市於5/12晚上進行閉店清消作業，全部商品都會遮蔽做第一道消毒作業，接著再用第二道防線紫外燈做室內殺菌，隔天第三道作業再用漂白水擦拭全部賣場，採取高規格防疫措施。

全聯並指出，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，將要求立即作自主健康管理與自行居家休養。所有門市人員每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔等，同時門市環境也有加強環境消毒作業。

(中時新聞網)